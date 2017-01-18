Путин не будет участвовать в съезде "Единой России" 21-22 январяМинфин России не поддержал антитабачную концепцию Минздрава
На Урале отчеканили монеты с портретом Трампа
Эксперт заявил, что писать о вреде употребления водки на бутылке бессмысленно
Новости страны
Путин не будет участвовать в съезде "Единой России" 21-22 январяМинфин России не поддержал антитабачную концепцию Минздрава
На Урале отчеканили монеты с портретом Трампа
Эксперт заявил, что писать о вреде употребления водки на бутылке бессмысленно
Кудрин поучаствовал в первом в году совещании по экономике у Путина
Бизнесмену выстрелили в голову в центре Москвы
Минфин поможет Центробанку со снижением ключевой ставки
Мадуро объявил о присуждении Путину премии Уго Чавеса
СМИ: по запросу ФБР в Испании задержан российский программист
На Сахалине больницу обязали выплатить 1,3 млн рублей за удаление пациентке здоровой почки
|Ветераны и инвалиды
|1 мес. а/я или до востр.
|48.82 p
|40.62 p
|6 мес. а/я или до востр.
|292.92 p
|243.72 p