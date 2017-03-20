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Овощи круглый год
13:01
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Кабмин выделил 4,2 млрд рублей молодым семьям в регионах на жилье
Россияне стали пьянствовать в полтора раза меньше
За отказ пропустить «скорую» предложили штрафовать на 30 тыс. рублей
Приговор няне-убийце вступил в силу
Сбербанк может создать подразделение для работы с роботами
«Газпром» в январе увеличил экспорт газа в Европу на 20%
Россияне возродили спрос на премиальную недвижимость в Лондоне
ВЫСТАВКА В минувшие выходные в Тюменском выставочном зале прошла персональная выставка голубей, посвященная 100-летию Октябрьской революции и 65-летию экс-губернатора Ямала, а ныне сенатора Совета Федерации от ЯНАО Юрия Неелова. Посетителям, многие из которых пришли на Севастопольскую, 12, дружно,...
С ПРАЗДНИКОМ! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем российского студенчества! Учеба в вузе – особый период. Это время энергии, инициативы и творчества помогает найти себя в профессии, воплотить...
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА На очередном заседании президиума регионального правительства продолжили обсуждение комплекса мер, принимаемых для улучшения состояния инвестиционного климата в Тюменской...
ОФИЦИАЛЬНО В Тюменской области началась подготовка к возможной угрозе весеннего подтопления некоторых территорий. Об этом шла речь на совещании с муниципалитетами, которое в режиме видеоконференции...
ЖИЛЬЁ В минувшем году, по данным Тюменьстата, в области введен один миллион 684 тысячи квадратных метров жилья, что составило почти 110% от планового показателя. В том числе введены миллион 140...
ПРЕСС-ОБЗОР ЗАПАДНАЯ ТУСОВКА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕУЮТНО В швейцарском Давосе состоялся 47-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В нем приняли участие порядка 50 глав государств и около 2,5 тысячи...
В ЭФИРЕ В четверг, 26 января, в 18.30 на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир программа «Час с губернатором». В это же время будет идти и прямая трансляция передачи на сайте ГТРК «Регион-Тюмень»....
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I полугодие 2017 года
I полугодие 2017 года
|Ветераны и инвалиды
|1 мес. а/я или до востр.
|48.82 p
|40.62 p
|6 мес. а/я или до востр.
|292.92 p
|243.72 p