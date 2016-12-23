Новости

"Зима" расскажет о самых интересных мероприятиях в Тюмени
09:01
Для тюменских селян приготовлены веселые развлечения
09:01
Более 100 катков откроются в Тюмени
08:01
Для тюменцев откроют портал полезных городских событий
08:01
Тюменцы побывали на европейском чемпионате
07:01
В Омутинском районе приготовили праздник для всех жителей от мала до велика
07:01
Выписывать дорогие лекарства при наличии дешевых аналогов - противозаконно
07:01
В Тюмени активно строят школы и детсады
06:01
Новогоднее чудо в Упорово
06:01
В 2017 году тюменцам советуют обязательно проехаться в автобусе № 17
05:01
Тюменцы охотно открывают собственное дело
05:01
Приезжайте в "Сибирское подворье"!
04:01
Жителям Тюменской области помогают в трудоустройстве
14:12
Более 700 тюменских спортсменов выполнили нормативы КМС
13:12
Подозрительные сайты для военнообязанных будут закрыты
13:12
Тюменцам рассказали, как открыть свое дело
12:12
Тюменцев приглашают к участию в фотоконкурсе
12:12
В Тюменской области победят лейкоз коров за 2 года
11:12
В январе тюменцы смогут поучаствовать в мастер-классах
10:12
В Бердюжье прибудет Снежная королева
09:12
В Тюмени пройдет "РобоФест-2017"
09:12
Тюменские подростки и их родители получают правовые знания
09:12
Тюменские волонтеры в каникулы учатся
08:12
В новогоднюю ночь жителей Армизонского поздравит глава района
08:12
5 НОВОСТЬ БУДЕТ ДОБАВЛЕНА ПОЗЖЕ
07:12
О новом модном макияже рассказывает тюменский визажист
06:12
Более тысячи пациентов принимает ежемесячно гематологическое отделение ОКБ-1
06:12
Для юных тюменцев стартует новый конкурс
06:12
Тюменских родителей научат правильно ставить ребенка на лыжи
05:12
В Ишимском районе весело встретят Новый год
05:12

Новости страны

Пострадавшие при взрыве газа в доме в Рязани освобождены от налога на имущество

Расследованием аварии "Прогресса МС-04" займутся эксперты НАСА

Райкин попал в больницу в Тобольске

Сильное землетрясение произошло в Японии

Премии не будет

Пятая часть работающих ушла в тень

Опять двадцать пять

Живые ткани начнут печатать в космосе на 3D-принтере

Эмир Кустурица: «Я не знаю, как делать кино без солнца»

Евгений Миронов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 

Музей кино переедет на ВДНХ 

Театральные критики назвали Константина Райкина человеком года

С НОВЫМ ГОДОМ!
ПРАЗДНИК Фото Юрия ЧЕРНЫШЕВА

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ДАРИТ НАДЕЖДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ Дорогие земляки! Совсем немного времени остается до наступления Нового года. Это наш самый любимый, самый добрый и самый волшебный праздник. Он проводит невидимую грань между настоящим и...

ПУСТЬ 2017 ГОД НАЧНЁТСЯ С ТЁПЛЫХ СЛОВ
Уважаемые земляки! Совсем скоро мы перелистнём последнюю страницу 2016 года. Сделаем это с чувством честно исполненного профессионального долга. В течение года коллектив ООО «Газпром трансгаз...

НОВЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ!
ПОЗДРАВЛЯЮ От имени коллектива ООО НПП «БУРИНТЕХ» и от себя лично поздравляю вас с Наступающим Новым годом!..

ЛИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ЛИБО ОТКАЗ ТЕХНИКИ... 
ПРЕСС-ОБЗОР ТУ-154 ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ Падение самолета Ту‑154Б‑2 223 - го опечалило уходящий год, став одной из самых больших трагедий. На борту находились 92 человека – артисты...

НЕСПЕШНОЕ ОТСЧИТЫВАЯ ВРЕМЯ...
МЫ СПРОСИЛИ – НАМ ОТВЕТИЛИ Кто-то из поэтов сказал: «Время – это испытание». Проверка на прочность – радостью или бедой. Так было, есть и так будет. Не исключение и 2016-й. Чем запомнился уходящий...

ПОДДЕРЖИМ ВЕРУ ВО СПАСЕНИЕ
«КЛЮЧ К ЖИЗНИ» 119 ребятам – подопечным благотворительного проекта «Ключ к жизни» – в предновогодние дни доставят новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Все эти ребятишки в уходящем году...
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Читаемое

В подвале старого особняка
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Та чёрная икра по 5 рублей кило...
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«ТЕЗИСЫ ХОРОШИ – НЕТ МЕХАНИЗМА»
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ОТКРЫТКИ ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЁКА
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И «Nesсafe» с… мочой
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IV полугодие 2016 года
 
Ветераны и инвалиды
1 мес. а/и или до востр. 59.61 p 49.25 p
6 мес. а/и или до востр. 357.66 p 295.5 p

Фоторепортажи

Рождества волшебные мгновения
Вручение удостоверений сотрудникам Росгвардии
Открытие городской ёлки в Тюмени
"Спортивная элита" в Тюмени

Карикатуры Евгения Крана