Новости

Молока и мяса в Тюменской области производится всё больше
15:01
Тюменцев приглашают на выставку
14:01
В Тюмени развивается семейное добровольчество
14:01
В Тюмени пройдут три сельхозярмарки
12:01
Тюменский колледж признан лучшим 
11:01
В Тюменской области успешно организуют стажировки
10:01
Тюменские ученые готовятся отметить 100-летие революции
09:01
Тюменские школьники совершили путешествие в мир профессий
08:01
В Тюмени появится еще одна современная школа
07:01
Получить госуслуги стало проще
06:01
«Эра-98» выходит на проектную мощность
05:01
Тюменские студенты стали участниками «Арт-Профи Форума»
14:01
Поголовье птиц на «Пышминской» увеличится вдвое
12:01
Тюменская "Лаборатория инноваций" разработала уникальную установку
11:01
Социальный телефон пользуется у тюменцев популярностью
10:01
Доля тюменских товаров в ассортименте федеральных и международны розничных сетей повышается
08:01
Тюменские садоводы решают проблемы электроснабжения
08:01
Прокуратура не выявила незаконных рубок в "Затюменском"
06:01
Зимой селяне не сидят без дела
05:01
Го завоевывает популярность у тюменцев
05:01
Мусору дадут вторую жизнь
14:01
Тюменцев приглашают сделать селфи на фоне зимнего города
14:01
«Золотая кисточка» для заводоуковских школьников
13:01
Павел Белявский: в режиме свободной беседы
07:01
Концерт Зауральского трио баянистов
15:01
Тюменцы разработали уникальный мульчер
15:01
Тюменцы познакомятся с изобретениями Леонардо да Винчи
14:01
Ишимским студентам рассказали, как организовать молочную ферму с нуля
13:01
Молодые предприниматели обсудят проблемы внутреннего туризма
11:01
Тюменский фестиваль Two Days To Dance шествует по стране
11:01

Новости страны

Путин внес в Госдуму РФ антикоррупционный законопроект

Путин стоял у истоков продажи 19,5% «Роснефти», сообщил Сечин

Китайцев ждут к юбилею Октября и на Кубок конфедераций

Чиновники РФ и медики обсудят здоровье общества на форуме

В Петербурге откроют тактильный музей

Кабмин выделил 4,2 млрд рублей молодым семьям в регионах на жилье

Россияне стали пьянствовать в полтора раза меньше

За отказ пропустить «скорую» предложили штрафовать на 30 тыс. рублей

Приговор няне-убийце вступил в силу

Сбербанк может создать подразделение для работы с роботами

«Газпром» в январе увеличил экспорт газа в Европу на 20%

Россияне возродили спрос на премиальную недвижимость в Лондоне

В ЧЕСТЬ ДВУХ ЮБИЛЕЕВ
ВЫСТАВКА В минувшие выходные в Тюменском выставочном зале прошла персональная выставка голубей, посвященная 100-летию Октябрьской революции и 65-летию экс-губернатора Ямала, а ныне сенатора Совета Федерации от ЯНАО Юрия Неелова. Посетителям, многие из которых пришли на Севастопольскую, 12, дружно,...

СТУДЕНЧЕСТВО – БУДУЩЕЕ РОССИИ
С ПРАЗДНИКОМ! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем российского студенчества! Учеба в вузе – особый период. Это время энергии, инициативы и творчества помогает найти себя в профессии, воплотить...

БАРОМЕТР ИНВЕСТКЛИМАТА
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА На очередном заседании президиума регионального правительства продолжили обсуждение комплекса мер, принимаемых для улучшения состояния инвестиционного климата в Тюменской...

ГОТОВИТЬСЯ К ПАВОДКУ ЗАРАНЕЕ
ОФИЦИАЛЬНО В Тюменской области началась подготовка к возможной угрозе весеннего подтопления некоторых территорий. Об этом шла речь на совещании с муниципалитетами, которое в режиме видеоконференции...

ВЪЕЗЖАЮТ В КВАРТИРЫ НОВОСЁЛЫ 
ЖИЛЬЁ В минувшем году, по данным Тюменьстата, в области введен один миллион 684 тысячи квадратных метров жилья, что составило почти 110% от планового показателя. В том числе введены миллион 140...

МИР ОПРЕДЕЛЁННО СДВИНУЛСЯ 
ПРЕСС-ОБЗОР ЗАПАДНАЯ ТУСОВКА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕУЮТНО В швейцарском Давосе состоялся 47-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В нем приняли участие порядка 50 глав государств и около 2,5 тысячи...

«ЧАС С ГУБЕРНАТОРОМ»: ИТОГИ И ПЛАНЫ 
В ЭФИРЕ В четверг, 26 января, в 18.30 на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир программа «Час с губернатором». В это же время будет идти и прямая трансляция передачи на сайте ГТРК «Регион-Тюмень»....
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ПРОМЕНАД  В ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
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В ЭПОХУ АЛЬТШУЛЛЕРОВ
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ  «МЕХАНИК»
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«МЫ НЕ ЗНАЕМ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ЖИВЁМ» 
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Ветераны и инвалиды
1 мес. а/я или до востр. 48.82 p 40.62 p
6 мес. а/я или до востр. 292.92 p 243.72 p

Фоторепортажи

Открытие сноуборд–парка
Полет сновидения
Татьянин день в Тюмени
В объективе - симфонический оркестр

Карикатуры Евгения Крана