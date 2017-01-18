ТРАДИЦИИ Только-только прошло Рождество, а вот уже и Крещение наступило. Восемнадцать лет в Тюмени православные, люди иной веры и атеисты отмечают этот великий двунадесятый праздник. Любят Крещение в народе, что и говорить! Не случайно каждый год 18 и 19 января тысячи человек принимают в нем...