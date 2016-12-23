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Пятая часть работающих ушла в тень
Живые ткани начнут печатать в космосе на 3D-принтере
Эмир Кустурица: «Я не знаю, как делать кино без солнца»
Евгений Миронов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
Театральные критики назвали Константина Райкина человеком года
ПРАЗДНИК Фото Юрия ЧЕРНЫШЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ Дорогие земляки! Совсем немного времени остается до наступления Нового года. Это наш самый любимый, самый добрый и самый волшебный праздник. Он проводит невидимую грань между настоящим и...
Уважаемые земляки! Совсем скоро мы перелистнём последнюю страницу 2016 года. Сделаем это с чувством честно исполненного профессионального долга. В течение года коллектив ООО «Газпром трансгаз...
ПОЗДРАВЛЯЮ От имени коллектива ООО НПП «БУРИНТЕХ» и от себя лично поздравляю вас с Наступающим Новым годом!..
ПРЕСС-ОБЗОР ТУ-154 ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ Падение самолета Ту‑154Б‑2 223 - го опечалило уходящий год, став одной из самых больших трагедий. На борту находились 92 человека – артисты...
МЫ СПРОСИЛИ – НАМ ОТВЕТИЛИ Кто-то из поэтов сказал: «Время – это испытание». Проверка на прочность – радостью или бедой. Так было, есть и так будет. Не исключение и 2016-й. Чем запомнился уходящий...
«КЛЮЧ К ЖИЗНИ» 119 ребятам – подопечным благотворительного проекта «Ключ к жизни» – в предновогодние дни доставят новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Все эти ребятишки в уходящем году...
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IV полугодие 2016 года
IV полугодие 2016 года
|Ветераны и инвалиды
|1 мес. а/и или до востр.
|59.61 p
|49.25 p
|6 мес. а/и или до востр.
|357.66 p
|295.5 p