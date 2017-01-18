Новости

«Икар» готовится к «Минуте славы»
13:01
В феврале в Тюмени состоится ярмарка вакансий
13:01
В Тобольске открылся сноупарк
12:01
Торф и сапропель подвергнут ревизии
11:01
Заводоуковская краска оказалась самой надежной
10:01
Тюменцы примут участие в съезде "Единой России"
10:01
Тюменцев призывают делиться позитивной энергией
07:01
В 2017 году ожидаются два лунных и два солнечных затмения
06:01
В тюменском преобразование активно внедряют интерактивные технологии
05:01
Тюменский "Стеклотех" решил производить "облегченную бутылку"
04:01
В Тюмени пройдет экофорум "Зеленая планета-2017"
03:01
Перекрыт канал распространения наркотических средств
16:01
Тюменским подросткам помогут выбрать профессию
14:01
Тюменцы приглашают на соревнования по трековым гонкам
13:01
В Тюмени задержана подозреваемая в организации наркопритона
13:01
Овощи круглый год
13:01
Борису Мишатину - 90 лет!
08:01
Хороший вечер с Тюменским симфоническим оркестром
14:01
Лечение инсультов тюменские врачи будут проводить на европейском уровне
14:01
Лучшие тюменские чтецы поедут в "Артек"
13:01
Тюменские моржи готовятся к соревнованиям в Минске
12:01
В Тюменской области внедряются новые методы оздоровления детей
10:01
Ассортимент продукции "Тюменского бройлера" расширяется
10:01
Взносы на капремонт для тюменцев не вырастут
09:01
Старым играм - новую жизнь! В Тюмени возродят традиции
08:01
Взгляд на хобби
07:01
В Тюменской области растет интерес к городовому спорту
06:01
В Тюменской области обеспечат безопасную перевозку детей
05:01
Тюменцев приглашают к участию в конкурсах «Звезда Сибири» и «Джигит 2017»
05:01
Тюменские подростки могут получить поддержку наставников
14:01

Новости страны

Путин не будет участвовать в съезде "Единой России" 21-22 января

Минфин России не поддержал антитабачную концепцию Минздрава

На Урале отчеканили монеты с портретом Трампа

Эксперт заявил, что писать о вреде употребления водки на бутылке бессмысленно

Рынок зарплатных карт в России вырос на 10% в 2016 году

Кудрин поучаствовал в первом в году совещании по экономике у Путина

Бизнесмену выстрелили в голову в центре Москвы

Минфин поможет Центр­обанку со снижением к­лючевой ставки

Мадуро объявил о присуждении Путину премии Уго Чавеса  

СМИ: по запросу ФБР в Испании задержан российский программист

На Сахалине больницу обязали выплатить 1,3 млн рублей за удаление пациентке здоровой почки

Мировые цены на нефть снижаются

КРЕСТНЫМ ХОДОМ ДО ИОРДАНИ
ТРАДИЦИИ Только-только прошло Рождество, а вот уже и Крещение наступило. Восемнадцать лет в Тюмени православные, люди иной веры и атеисты отмечают этот великий двунадесятый праздник. Любят Крещение в народе, что и говорить! Не случайно каждый год 18 и 19 января тысячи человек принимают в нем...

СЛАВНЫЙ ПУТЬ САПЁРОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Инженерные войска занимают важное место в обеспечении и укреплении обороноспособности...

«ВРАТА СИБИРИ» СТАЛИ ШИРЕ
СОБЫТИЕ И это факт. После реконструкции аэропорта «Рощино» его пропускная способность составляет 600 пассажиров в час (до реконструкции было 250). Площадь аэровокзала увеличилась в четыре раза....

«МЫ НЕ ЗНАЕМ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ЖИВЁМ» 
ПРЕСС-ОБЗОР УЧАСТНИКИ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ В Москве прошел ежегодный Гайдаровский форум. Повестка трех дней работы (12–14 января) была наполнена в основном...

ТЮМЕНЦЫ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ Более двух тысяч призывников Тюменской области после завершения осенней призывной кампании будут служить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил страны. Кроме того, по четыре...

 МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ДАМАТЕ» И DANONE: ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЁН
ПРОЕКТ – В ЖИЗНЬ Завершен первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса ГК «Дамате» и компании Danone в Тюменской области. 3100 коров голштино-фризской породы поставлены на ферму,...

РУКУ ДРУЖБЫ, БАШКОРТОСТАН
СОТРУДНИЧЕСТВО В конце прошлого года подписано соглашение между правительствами Тюменской области и Республики Башкортостан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном...
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Читаемое

ОТКРЫТКИ ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЁКА
1676
ПРОМЕНАД  В ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
770
ЛИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ЛИБО ОТКАЗ ТЕХНИКИ... 
527
ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ЖИТЬ БУДЕТ ВЕСЕЛЕЙ 
476
В ЭПОХУ АЛЬТШУЛЛЕРОВ
336

                                            

 
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I полугодие 2017 года
 
Ветераны и инвалиды
1 мес. а/я или до востр. 48.82 p 40.62 p
6 мес. а/я или до востр. 292.92 p 243.72 p

Фоторепортажи

Лавка чудес синьора Джоаккино
Крещение. Крестный ход в Тюмени
Купание в иордани на Туре
Открылась персональная выставка Николая Ситько

Карикатуры Евгения Крана