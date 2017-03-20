Новости

Павел Белявский: в режиме свободной беседы
07:01
Концерт Зауральского трио баянистов
15:01
Тюменцы разработали уникальный мульчер
15:01
Тюменцы познакомятся с изобретениями Леонардо да Винчи
14:01
Ишимским студентам рассказали, как организовать молочную ферму с нуля
13:01
Молодые предприниматели обсудят проблемы внутреннего туризма
11:01
Тюменский фестиваль Two Days To Dance шествует по стране
11:01
ТБДТ примет участие в фестивале «Пять вечеров»
10:01
Инвалидов ждут в Тюменском Центре занятости
09:01
В Тюмени повысят качество уборки городских улиц
07:01
В Тюмени обсудят подготовку к проведению полевых работ
06:01
Тюменцев научат мастерить снеговиков
04:01
«Икар» готовится к «Минуте славы»
13:01
В феврале в Тюмени состоится ярмарка вакансий
13:01
В Тобольске открылся сноупарк
12:01
Торф и сапропель подвергнут ревизии
11:01
Заводоуковская краска оказалась самой надежной
10:01
Тюменцы примут участие в съезде "Единой России"
10:01
Тюменцев призывают делиться позитивной энергией
07:01
В 2017 году ожидаются два лунных и два солнечных затмения
06:01
В тюменском преобразование активно внедряют интерактивные технологии
05:01
Тюменский "Стеклотех" решил производить "облегченную бутылку"
04:01
В Тюмени пройдет экофорум "Зеленая планета-2017"
03:01
Перекрыт канал распространения наркотических средств
16:01
Тюменским подросткам помогут выбрать профессию
14:01
Тюменцы приглашают на соревнования по трековым гонкам
13:01
В Тюмени задержана подозреваемая в организации наркопритона
13:01
Овощи круглый год
13:01
Борису Мишатину - 90 лет!
08:01
Хороший вечер с Тюменским симфоническим оркестром
14:01

Новости страны

Путин внес в Госдуму РФ антикоррупционный законопроект

Путин стоял у истоков продажи 19,5% «Роснефти», сообщил Сечин

Китайцев ждут к юбилею Октября и на Кубок конфедераций

Чиновники РФ и медики обсудят здоровье общества на форуме

В Петербурге откроют тактильный музей

Кабмин выделил 4,2 млрд рублей молодым семьям в регионах на жилье

Россияне стали пьянствовать в полтора раза меньше

За отказ пропустить «скорую» предложили штрафовать на 30 тыс. рублей

Приговор няне-убийце вступил в силу

Сбербанк может создать подразделение для работы с роботами

«Газпром» в январе увеличил экспорт газа в Европу на 20%

Россияне возродили спрос на премиальную недвижимость в Лондоне

В ЧЕСТЬ ДВУХ ЮБИЛЕЕВ
ВЫСТАВКА В минувшие выходные в Тюменском выставочном зале прошла персональная выставка голубей, посвященная 100-летию Октябрьской революции и 65-летию экс-губернатора Ямала, а ныне сенатора Совета Федерации от ЯНАО Юрия Неелова. Посетителям, многие из которых пришли на Севастопольскую, 12, дружно,...

СТУДЕНЧЕСТВО – БУДУЩЕЕ РОССИИ
С ПРАЗДНИКОМ! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем российского студенчества! Учеба в вузе – особый период. Это время энергии, инициативы и творчества помогает найти себя в профессии, воплотить...

БАРОМЕТР ИНВЕСТКЛИМАТА
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА На очередном заседании президиума регионального правительства продолжили обсуждение комплекса мер, принимаемых для улучшения состояния инвестиционного климата в Тюменской...

ГОТОВИТЬСЯ К ПАВОДКУ ЗАРАНЕЕ
ОФИЦИАЛЬНО В Тюменской области началась подготовка к возможной угрозе весеннего подтопления некоторых территорий. Об этом шла речь на совещании с муниципалитетами, которое в режиме видеоконференции...

ВЪЕЗЖАЮТ В КВАРТИРЫ НОВОСЁЛЫ 
ЖИЛЬЁ В минувшем году, по данным Тюменьстата, в области введен один миллион 684 тысячи квадратных метров жилья, что составило почти 110% от планового показателя. В том числе введены миллион 140...

МИР ОПРЕДЕЛЁННО СДВИНУЛСЯ 
ПРЕСС-ОБЗОР ЗАПАДНАЯ ТУСОВКА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕУЮТНО В швейцарском Давосе состоялся 47-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В нем приняли участие порядка 50 глав государств и около 2,5 тысячи...

«ЧАС С ГУБЕРНАТОРОМ»: ИТОГИ И ПЛАНЫ 
В ЭФИРЕ В четверг, 26 января, в 18.30 на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир программа «Час с губернатором». В это же время будет идти и прямая трансляция передачи на сайте ГТРК «Регион-Тюмень»....
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Читаемое

ОТКРЫТКИ ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЁКА
1718
ПРОМЕНАД  В ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
845
В ЭПОХУ АЛЬТШУЛЛЕРОВ
717
ЛИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ЛИБО ОТКАЗ ТЕХНИКИ... 
575
ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ЖИТЬ БУДЕТ ВЕСЕЛЕЙ 
532

                                            

 
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I полугодие 2017 года
 
Ветераны и инвалиды
1 мес. а/я или до востр. 48.82 p 40.62 p
6 мес. а/я или до востр. 292.92 p 243.72 p

Фоторепортажи

Татьянин день в Тюмени
В объективе - симфонический оркестр
В Ярково состоялся научно-практический семинар
Хоккей в Татьянин день

Карикатуры Евгения Крана